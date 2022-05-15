الصحف تبرز زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأبرزت أيضا المباحثات التى أجراها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مع الفريق ركن داوود يحى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد.

فتحت عنوان (السيسى يقدم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة.. ويهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات)، قالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال زيارته مدينة أبو ظبى أمس.

وأوضحت أن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسى هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيسًا لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الرئيس أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد فى مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التى حققها المغفور له الشيخ خليفة، امتدادًا لمسيرة الازدهار التى أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات كان قد انتخب بالاجماع، أمس، الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للبلاد، وعقد المجلس اجتماعه، فى قصر المشرف بأبوظبى برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وأوضح أن الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات أكدوا حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد، والتى رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمى والعالمى، وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

ولفتت إلى أن الشيخ محمد بن زايد، أعرب عن تقديره للثقة الغالية التى أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجيًا المولى ــ عز وجل ــ أن يوفقه ويعينه على حمل مسئولية هذه الأمانة العظيمة، وأداء حقها فى خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفى.

وأشارت إلى توالى التهانى من قادة وزعماء ورؤساء الدول للإمارات وشعبها بتولى الشيخ محمد بن زايد رئاسة البلاد، كما تواصلت بيانات التعازى والنعى لفقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

عسكريا، وتحت عنوان "الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الوطنى التشادى"، أوردت صحيفة "الأخبار"، أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى الفريق ركن داوود يحى إبراهيم، الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وذكرت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة أكد اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية فى مختلف المجالات وخاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الوطنى بجمهورية تشاد، أشاد بجهود مصر الداعمة لجميع قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة.. معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان (تعاون مصرى تونسى فى التعليم العالى والثروة السمكية والحيوانية)، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير التعليم العالى، أكد حرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون العلمى المشترك مع تونس، وأشار إلى ما تتسم به العلاقات المصرية التونسية من خصوصية تاريخية.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع نظيره التونسى الدكتور منصف بوكثير، لبحث سبل التعاون العلمى والبحثى، فى ضوء الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المصرية التونسية المنعقدة بتونس.

وأشارت إلى أنه خلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل التعاون بين البلدين، وتبادل الأساتذة والطلاب المنح والاعتراف بالشهادات، وأهمية عقد اتفاقيات ثنائية بين مؤسسات التعليم فى البلدين، واتفاقيات توأمة بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصرية ونظيراتها التونسية، موضحة أن الجانبين اتفقا على عقد لجنة مشتركة مصرية تونسية للتعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى فى أقرب وقت ممكن.