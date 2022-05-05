دار الإفتاء: الأغانى والفن حلال.. بشروط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، خلال مقطع فيديو، نشرته فى وقت سابق، أن الغناء والموسيقى كلام ومعانى، إن كانت حسنة فهى مقبولة وإن كانت قبيحة فهى غير جائزة وحرام.

وأشارت الدار فى فتوى نشرتها عبر صفحتها بموقع "فيس بوك": "لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها".