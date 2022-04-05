/690207/رمضان-صبحي-يفجر-مفاجأة-عن-عودته-للنادي-الأهلي-وموقفه-من-الزمالك

كشف رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق عن إمكانية عودته للقلعة الحمراء مشددا أنه يفضل مصلحة فريقه السماوي عن تشجيعه لأي فريق من القطبين في حالة لعبهم مباراة مع بعضهم البعض موضحا موقفه من تشجيع النادي الأهلي منذ الصغر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال رمضان صبحي : " مش هشجع الأهلي قدام الزمالك ولا هشجع الزمالك أمام الأهلي انا بشجع بيراميدز لانه فريقي وهو اللي بنتمي ليه في الوقت الحالي وأي لاعب هيكون مكاني هيفكر كدة، لكن لو بيلعبوا في بطولات إفريقيا هشجعهم طبعا".

رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته للنادي الأهلي

وواصل عن علاقته بكابتن إكرامي : " الكابتن إكرامي عزيز عليا جدا لكن مقولة اني لو انتقلت للزمالك هيقتنلي هو أمر خاطئ ولم يحدث، أعتقد أنه من سبيل الدعابة، هو كابتن كبير ويعشق النادي الأهلي لكن في النهاية أنا بعرف أخد قرارات كويسة".

واستكمل لاعب الأهلي السابق :" مطلبتش العودة لنادي الأهلي نهائي وفكرة عدم تواجدي في المنتخب لا تغضبني لأن هذا الأمر يعتمد على وجهة نظر فنية".

إصابة رمضان صبحي

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز خضع لأشعة وفحوصات طبية ، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.