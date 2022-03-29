/688882/رمضان-2022-نجوم-الفن-يعوضون-غيابهم-عن-شاشة-التليفزيون-بمسلسلات-إذاعية

غاب عدد كبير من النجوم عن شاشة التليفزيون هذا العام في رمضان 2022، من بينهم من ليس له تجربة مع الماراثون الرمضاني بشكل عام، ولكن مع ظهور المسلسلات الإذاعية أصبح عدد كبير من نجوم الوسط الفني يعوضون غيابهم عن شاشات التليفزيون بالمشاركة في عدد من المسلسلات الإذاعية تعرض طوال الموسم الرمضاني، نرصدهم خلال التقرير الآتي.

دوت الخليج

حورية فرغلي في مسلسل آدم وحورية

تعوض حورية فرغلي غيابها عن الماراثون الرمضاني التي تشهده شاشات التليفزيون هذا العام بطرح مسلسل إذاعي بعنوان آدم وحورية، ومن المقرر أن يشارك به الفنان بيومي فؤاد، وهو ينتمي لعامل درامي كوميدي يجسد من خلاله بيومي فؤاد دور آدم، وتجسد حورية فرغلي دور حورية خلال أحداث العمل.

مسلسل كمال اصطناعي.. أول تعاون بين بسنت شوقي ومحمد فراج

يشهد المسلسل الاذاعي كمال اصطناعي أول تعاون بين الفنانة بسنت شوقي وزوجها محمد فراج، من تأليف مصطفى إبراهيم، وإخراج المذيعة زهرة رامي، وتدور الأحداث في إطار عالم الفانتازيا، ويخوض بطولته حتى الآن محمد فراج وبسنت شوقي وسامي مغاوري، ومن المقرر عرضه في رمضان 2022 على راديو انرجي.

مسلسل ابن النادي لمحمد هنيدي

براعة محمد هنيدي في أداء اصوات افلام الكرتون، تجعله من أكثر نجوم الوسط الفني الجادرين بتقديم المسلسلات الاذاعية، وهو ما قدمه الفنان محمد هنيدي خلال الماراثون الرمضاني الحالي الذي شارك به بمسلسل ابن النادي ويشاركه البطولة الفنانة آيتن عامر، وهو من إخراج خالد حلمى.

مسلسل العصمة في أيدي لاحمد حلمي

يعرض مسلسل العصمة في أيدي طوال شهر رمضان القادم على شبكات اذاعات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد وسامية عاطف وإدوارد، ومن تأليف وإخراج مجدى الكدش، ويدور أحداثه في إطار كوميدي هادف كعادة أعمال الفنان أحمد حلمي.

مسلسل موس صلاح لاحمد فهمي وريم مصطفى

تخوض ريم مصطفى بطولة المسلسل الاذاعي موس صلاح بجانب الفنان أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب، إضافة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الذي بدأو في التسجيل الفعلي للعمل.

يعرض مسلسل موس صلاح على راديو النيل، خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، ومن المقرر أن يحقق نجاح مختلف لريم مصطفى هذا العام.