حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:20 صباحاً - في تطور جديد يشهده المشهد الكروي الدولي، أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) رفضه التام للاقتراح المقدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن استثمار وبيع حصص من حقوق بطولة كأس العالم، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد مساء أمس الخميس.

”كونكاكاف” يرفض مقترح ”الفيفا” لبيع حصص كأس العالم.. والمكسيك تدرس موقفها

ورغم هذا الرفض الجماعي، تجنب الاتحاد الإقليمي السير على خطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الدعوة إلى مقاطعة البطولة العالمية، مفسحًا المجال أمام الحوار والمراجعة الحوكمية.

غياب الشفافية والإجراءات القانونية وراء الرفض

وعبّر "الكونكاكاف" في بيان صحفي رسمي عن قلقه الشديد حيال طريقة طرح المقترح، مشيرًا إلى أن الآلية تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة، فضلاً عن ضيق الجدول الزمني وغياب المراجعات والموافقات الرسمية من قبل الهيئات الإدارية والتنفيذية المختصة داخل الفيفا.

وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الإقليمي:

"لقد أثبتت المناقشات الحاجة الملحة إلى تعزيز معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الدولية. وبناءً على هذه الأسباب، اتفق الكونكاكاف وكافة الاتحادات الأعضاء الـ 41 على رفض المقترح المطروح."

موقف الاتحاد المكسيكي: التريث والتحليل المستقل

وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بيانًا أوضح فيه أنهُ أُحيط علمًا بالمقترح الاستثماري للاتحاد الدولي يوم 28 يوليو، مشيرًا إلى أنه يعتزم تنظيم جلسات واجتماعات طاولة مستديرة لبحث الوثائق والتفاصيل الإضافية قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وأفاد الاتحاد المكسيكي بأنه سيكمل عملية الدراسة الشاملة لضمان اتخاذ موقف يخدم المصالح العليا لكُرة القدم المكسيكية وتطورها، دون أن يفصح بشكل مباشر عما إذا كان سينضم لقرار الرفض الصريح الذي اتخذه اتحاد "الكونكاكاف".