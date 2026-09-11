الذهب يرتفع 2%
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة بنحو 2 بالمئة بعد تكبده خسائر في الآونة الأخيرة واستقراره على المدى القصير رغم زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2 بالمئة تقريباً إلى 4400.06 دولار للأونصة، لكنه انخفض بنحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 64.86 دولار للأوقية، لكنها انخفضت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وزاد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1803.94دولار، وصعد البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1318.91 دولار. ويتجه المعدنان نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
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