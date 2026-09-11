النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، وتتجه لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار أو بواحد في المائة إلى 108.68 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو بواحد في المائة أيضا إلى 103.45 دولار للبرميل، وقفز المؤشران بأكثر من ستة بالمائة أمس.
وعلى أساس أسبوعي، زادت الأسعار بنحو 13 بالمائة في أكبر ارتفاع منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو.
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