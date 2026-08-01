أسعار الغاز في أوروبا تقفز 55%
قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليو 2026 بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز بنهاية يوليو إلى نحو 709 دولارات لكل ألف متر مكعب، بزيادة 39% مقارنة بنهاية يونيو، كما تجاوز متوسط الأسعار خلال الصيف مستوى 586 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفق بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، إذ تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى 70 - 75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية.
كما أسهم ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو في زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد، ما عزز استهلاك الغاز ورفع الأسعار، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية.
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