أسعار الغاز في أوروبا تقفز 55%قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليو 2026 بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

​وارتفعت العقود الآجلة للغاز بنهاية يوليو إلى نحو 709 دولارات لكل ألف متر مكعب، بزيادة 39% مقارنة بنهاية يونيو، كما تجاوز متوسط الأسعار خلال الصيف مستوى 586 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفق بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة.

​ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، إذ تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى 70 - 75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية.

​كما أسهم ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو في زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد، ما عزز استهلاك الغاز ورفع الأسعار، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية.