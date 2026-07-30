دوت الخليج -

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، ‌اليوم، مدعومة بتراجع الدولار والتضخم. الذهب يرتفع مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب، ‌اليوم، مدعومة بتراجع الدولار والتضخم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4109.94 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 1.9 بالمئة إلى 4108.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 58.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1641.78 دولار، وصعد البلاديوم ​3.8 بالمئة إلى 1294.50 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع مع تراجع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.