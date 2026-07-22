تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا في ظل حالة من الحذر تسود قبل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بينما لا يزال المستثمرون يراقبون تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة إلى 641.12 نقطة، بينما سيترقب المستثمرون نتائج شركتي ألفابت وتسلا بحثًا عن أي مؤشرات على ما إذا كانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يزال أمامها مجال للمزيد من الصعود.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة على المؤشر ستوكس 1.7 بالمائة، ونزل سهم سويتك 2.3 بالمائة وسهم أيكسترون 2.6 بالمائة، فيما ربح قطاع الطاقة 0.4 بالمائة.

ونزل سهم بنك سانتاندر الإسباني 1.3 بالمائة رغم الإعلان عن ارتفاع صافي أرباحه الأساسية للربع الثاني 17 بالمائة.

وقفز سهم شركة هياب الفنلندية لتصنيع معدات مناولة الأحمال بأكثر من 10 بالمائة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد زيادة الطلبيات في الربع الثاني.