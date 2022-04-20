حكومة الوحدة الوطنية الليبية:لا صحة لتوجيه الدبيبة خطابًا غير لائق للسفير التونسي

نفت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار قالت إنّها "غير صحيحة"، معتبرة أنّها تهدف إلى "التشويش على العلاقات المتميّزة بين ليبيا وتونس
كما أكّدت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في بيان مقتضب تلقّت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنّ لقاء رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، بسفير تونس بطرابلس لسعد العجيلي، "كان أخويا ووديا، وتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلافا لما تسعى إلى الترويج له بعض الأطراف المُغرضة".
بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أفادت منذ يومين بأنّ الدبيبة "وجّه خطابا غير لائق للسفير التونسي، ليس لشخصه بل لتونس"، مضيفة أنّ اللقاء تمّ بحضور آمر مكافحة الإرهاب بليبيا "وهو ما يخرج عن العُرف الدبلوماسي"، حسب تلك المواقع الإخبارية والصفحات التي نشرت الخبر مُرفقا بصورة لهذه المحادثة.
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