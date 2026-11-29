صنعاء: النظام السعودي يُصرّ على مواصلة العدوان والحصارأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن النظام السعودي لا يزال يرفض أي مسار يفضي إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن، مشيرة إلى أن خارطة الطريق كانت تمثل بداية لحل شامل ينهي الحرب والحصار، إلا أن الرياض أفشلت هذه الخطوة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن استمرار رفض الحلول المنصفة من قبل النظام السعودي من شأنه أن يؤدي إلى ديمومة الحرب واتساع دائرة المواجهة حتى استعادة الحقوق المصادرة.

واعتبرت أن المجازر اليومية والتدمير الممنهج للأعيان المدنية في اليمن على مدى 12 عاماً يكشفان حقيقة أهداف وأطماع النظام السعودي في البلاد.

وأكد البيان أن اليمن سيظل منفتحاً على أي حل عادل ومشرّف، وفي الوقت ذاته جاهزاً للتعامل مع أي تطورات ومستعداً لمواجهتها بكل عنفوان.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مصير المحتل هو الهزيمة والاندحار، وأن الحرية والاستقلال غايتان لا بد من تحقيقهما.

