صنعاء تعلن إسقاط ثامن طائرة سعوديةتمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية قبالة جيزان.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع "سكان إيغل Scan Eagle" تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية قبالة جيزان وذلك بسلاح مناسب.

وأشار إلى أن الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي يتم إسقاطها منذ بدء التصعيد.