أخبار اليمن : 93 غارة عدوانية خلال 24 ساعة

93 غارة عدوانية خلال 24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 93 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز والجوف وحجة ومأرب وذمار من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و765 غارةً جويةً وصاروخًا.