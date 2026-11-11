أخبار اليمن : أمطار وضباب.. وتحذير للمواطنين

أمطار وضباب.. وتحذير للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة في عدد من المحافظات وتشكل الضباب على المنحدرات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً ورياح هابطة قوية على محافظات تعز، وإب، وريمة، وذمار، والمحويت، وحجة وسهل تهامة والسواحل الغربية، وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات لحج، وأبين، والبيضاء والضالع وأجزاء من السواحل الجنوبية.

ومن المحتمل تشكل الضباب على المنحدرات الجبلية وتدني الرؤية الأفقية في محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح باتخاذ إجراءات السلامة.

ونبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة.

ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.