أخبار اليمن : تعميم جديد بتخفيض أسعار السلع الغذائية بصنعاء

تعميم جديد بتخفيض أسعار السلع الغذائية بصنعاء
بدأت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات حملة واسعة لتعميم القائمة السعرية المخفضة على كافة المولات التجارية والبقالات ومنافذ البيع.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن الوزارة بصدد تنفيذ حملات ميدانية مكثفة طوال أيام شهر رمضان وفق خطة تهدف لتطبيق قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية والتي تضمنت خفضا جديدا في أسعارها.
وأشار إلى أن الخطة تمتد إلى ما بعد أيام شهر رمضان وتهدف الى تعزيز إجراءات الرقابة الميدانية بما يضمن تطبيق القائمة السعرية وخفض أسعار السلع الاساسية والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح قطران، أن القائمة السعرية الجديدة شملت تخفيض في أسعار " القمح - الدقيق - الأرز - الزيوت (النخيل و دوار الشمس) - الحليب المجفف (حيواني-نباتي) من علب واكياس متعددة الأحجام والعبوات - السمون - البقوليات - السكر – التونة – الصلصة – البيض – المكرونة – الشعيرية – الشاهي – الخميرة – المياه المعدنية – الحليب المركز – الزبادي – الخبز ).
وأكد ان الوزارة ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.. مشيرا إلى أن كافة منافذ البيع ملزمة بإشهار أسعار السلع في مكان بارز وواضح.
وشدد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية على أهمية الرقابة المجتمعية و تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات للقائمة السعرية عبر الاتصال على الرقم المجاني المخصص للبلاغات 174.
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