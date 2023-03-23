جعفر العمدة… مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على جميع القنوات

عدن - ياسمين عبد العظيم - جاءت مسلسلات رمضان هذا العام باحداث كبيره جدا حيث قامت مجموعه من القنوات الفضائيه عن اعلان المسلسلات الكبيره التي سوف تعرض في رمضان الجاري منها مسلسل الفنان محمد رمضان جعفر العمده وكذلك مسلسل الكبير قوي وكذلك مسلسل عمله نادرة وهناك العديد من مواعيد عرض جميع مسلسلات رمضان على القنوات الفضائيه حيث جاء الفنان محمد رمضان بملابس جعفر العمده والتي جاءت في تغطيه كبيره جدا

هناك العديد من المسلسلات المصريه التي سوف تنطلق مساء الاربعاء في تمام الساعه 12:00 مساء صباحا على مجموعه من القنوات ومن اشهرها قناه دي ام سي حيث اعلنت القناه عن بث جميع مسلسلات رمضان المقبل حيث جاءت الحلقه الاولى من مسلسل اللعبه ثلاثه واللعب مع الكبار في تمام الساعه 11:00 مساء بتوقيت القاهره والتي سوف نشاهدها يومين على القناه دي ام سي وكذلك العديد من المسلسلات سباق الرمضانيه وجاء مسلسل رشيد التي سوف ينطلق الخميس الحلقه الاولى من مسلسل جعفر العمده على شاشه دي ام سي في تمام الساعه 10:15 مساء بتوقيت القاهره.

وكذلك عرض مسلسل جعفر العمده على قناه اون تي في والكبير جو في تمام الساعه 6:15 وكذلك تكون اع اده 12:30 صباحا ويكون مسلسل الكبير قوي سبعه على قناه المنصه اتفرج عدد كبير جدا من المسلسلات الرمضانيه طول شهر رمضان ومسلسل المداح حيث ذاع مسلسل المداح على منصه اتفرج طول شهر رمضان وكذلك يعلم القناه اون تي في انها سوف تقوم بنشر المسلسلات الكبيره جنها مسلسل كتيبه 101

وجاء مسلسل الفنان الكبير محمد رمضان قن نجاحا كبيرا جدا في عرض اول حلقاته التي عرضت في تمام الساعه 12:30 مساء وجاء محمد رمضان في زي ولباس ملابس جديده في مسلسل جعفر العمده مع الفنانه الجميله منه فضالي وكوكبه من النجوم الدراما المصريه التي حققت نجاحا كبيرا جدا في السنوات الماضيه.