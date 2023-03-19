كما ولدتهـ امها تماما.. صرخه هستيرية لا ياسمين رئيس في ليلة الدخلة من فيلم رساله الي الوالي عندما تحول المشهد الي حقيقة في غرفة نومها.. والذي جعل الجيران يكسروا باب غرفة النوم وينقذوها من عريسها!!

عدن - ياسمين عبد العظيم - دائما ما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي على اعاده ونشر عده مقاطع في غايه الجراءه من بعد الافلام وبعض المشاهد الجريئه من الافلام العربيه التي اشاهدها كل يوم حيث اعادت مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو فيلم من ضهر الراجل الذي جمع الفنانه ياسمين رئيس حسون جاءت بدور كبير جدا حيث كانت تقوم بدور العروس

وكان زوجها الفنان الشريف رمزي بعد ان قاموا بانتهاء من حفل الزفاف وذهب العرسين الى غرفتين نومهما ولم يمر الضد الا ضاعه من الوقت او بعض الدقائق حتى بدات الفنانه ياسمين رئيس وكانت تصرخ باعلى صوتها بطريقه في غايه الاثاره والمتعه حيث ذهب شقيقها وقام بفتح الباب غرفه النوم على شريف رمزي حتى جاءت الكارثه في هذا الفيلم بان العروسه لم تكن بنت بكر حيث قام شقيقها بارتقاب جريمه كبيره جدا وانهار بصوره كبيره جدا.

كما ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره جدا على موقع التواصل قصه الحب التي كانت بين ياسمين رئيس وحبيبها السابق والذي لعب دور الفنان اسر ياسين حيث جاء مقطع الفيديو بصوره كبيره جدا احدث هذا المشهد ضجه كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي بسبب اللقطات الخارجه والكبيره التي جعلت الجماهير والمتابعين توجه انتقادات حاده ونازعه بسبب مقطع الفيديو الذي قام فيه باغتصاب الزوجه