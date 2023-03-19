أخبار اليمن : مشروبات قد تنقذك من تجلط الدم.. ما هي؟

مشروبات قد تنقذك من تجلط الدم.. ما هي؟تحدث الجلطات الدموية عادة لمحاولة إصلاح التلف في الأوعية الدموية، ولكن عندما تتشكل هذه الجلطات بشكل خاطئ داخل الشريان أو الوريد قد تتسبب في حدوث مشكلات كبيرة بسبب قلة تدفق الدم بعد حدوث الجلطة الدموية.

وكشفت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أفضل المشروبات التي تخفف كثافة الدم وتنقذ من تجلط الدم.

ووفقا لها يعتبر الماء وعصير الرمان الطازج أفضل المشروبات لتخفيف كثافة الدم والوقاية من نشوء جلطات دموية. و يجب أن يحصل كل كيلوغرام من وزن الجسم على 33 مليليترا من السوائل. لذلك تنصح بضرورة شرب كمية كافية من الماء الاعتيادي الخالي من الغازات. وفقا لروسيا اليوم.

وتقول: "يزيد الدم الكثيف من خطر نشوء الجلطات، والماء يدعم نظام تخثر الدم، فيمنع نشوءها. ويوفر الماء النشاط لجميع تركيبات السوائل، وكذلك يؤمن التصريف اللمفاوي الجيد وإزالة السموم بصورة طبيعية من الجسم".

وتضيف: كما أن عصير الرمان مخفف جيد لكثافة الدم. يحتوي هذا العصير على الأحماض الأمينية الضرورية لدعم عمل القلب والأوعية الدموية وتحسين وظيفة إنتاج مكونات الدم. كما يحتوي على فيتامين P ومجموعة فيتامين B. وتشير إلى أن الرمان مفيد بصورة خاصة لمن تجاوز الخمسين من العمر.

وتقول: "البنجر (الشمندر) أيضا مخفف جيد لكثافة الدم. ويزيل عصير البنجر السموم من الجسم بصورة طبيعية عن طريق إخراج أملاح المعادن الثقيلة من الجسم وتحسين مستوى الدهون في الدم. أي أنه بمساهمة المواد التي يحتويها يحسن عملية جريان الدم".

وتنصح الخبيرة أيضا بشرب منقوع الثمار المحتوية على فيتامين С وفيتامين Р لدعم وتحسين صحة الدم.