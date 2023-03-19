اجدع من انجي خوري.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها..ومتابع غلبت كل الناس

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة سارة سلامة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

ظهرت سارة بإطلالة جذابة، فارتدت فستان من التايجر واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج صاخب حتي يبرز ملامح وجهها.

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.