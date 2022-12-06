أخبار اليمن : رصد درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية

رصد درجة الحرارة في 4 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ويُحتمل أن يكون الطقس بارداً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، الضالع، المحويت، ريمة، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في ذمار، 3.4 في عمران، 4 في صنعاء، 7.2 في السدة، 8.8 في إب.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات من الطقس البارد، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.

كما دعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة لحماية محاصيلهم الزراعية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

