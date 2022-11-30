أخبار اليمن : الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلال

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلالرفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وكافة أبناء الشعب اليمني، بالعيد الـ55 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.. فيما يلي نصها:

الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

تحية طيبة وبعد

يطيب لي أن أرفع اليكم باسمي ونيابةً عن كافة أعضاء الأمانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الـ55 للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، ومن خلالكم إلى كافة الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في أفئدة ووجدان أبناء الشعب اليمني.

إننا في هذا العيد المجيد.. نجدها فرصة لنذكر بما عاناه شعبنا اليمني من ويلات الاحتلال البريطاني البغيض لجنوب الوطن الذي ورغم طول بقائه إلا أنه رحل بفضل تضحيات ونضال وثورة الشعب اليمني الذي قاومه حتى استطاع الانتصار عليه وطرده في 30 نوفمبر 1967م، التي مثلت محطة ليس لتحقيق النصر اليمني على المحتل البريطاني فحسب بل واقتران ذلك النصر بنهاية ما كان يسمى بالامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.

واليوم هاهم اليمنيون يواصلون نضالاتهم ضد المحتلين الجدد الذي يحاولون العودة لاستعبادنا مرةً أخرى وإن اختلفت الاشكال وتبدلت الاساليب لكن الأهداف والمخططات الاستعمارية تظل هي نفسها سواءً جاءت من محتل بعيد او مستعمر قريب وهو ما يجعلنا نجدد دعوتنا لكافة أبناء شعبنا مقاومة هؤلاء المحتلين وطردهم كما طردوا من سبقهم من المحتلين ولا شك أن ما يقوم به أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من مواجهات ضد المحتلين وقواتهم ومخططاتهم لهو تأكيد جديد أن شعبنا على موعد مع نوفمبر جديد سيصنع مرةً أخرى بطرد كل جندي وغاز يتواجد في أي بقعة من وطننا.

مرةً أخرى نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية ومن خلالكم إلى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، سائلين الله العلى القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

كُل عام وأنتم وشعبنا اليمني بخير،،

أخوكم/

غازي أحمد على محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام