أخبار اليمن : إنجلترا وأمريكا إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022

إنجلترا وأمريكا إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022حسم منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بطاقتي المجموعة الثانية للعبور لدور ثمن نهائي مونديال قطر 2022، إثر انتصار إنجلترا على ويلز 3-صفر، وفوز أمريكا على إيران 1-صفر.

كما كان متوقعاََ، دخل المنتخب الأمريكي المباراة مبادراََ للضغط على مرمى إيران، وهو المطالب بالفوز لضمان التأهل للدور الثاني، فخلق أولى الفرص في الدقيقة السادسة بواسطة تيموثي ويا، لكن كرته القوية علت المرمى.

في الجهة المقابلة، تكثل الإيرانيون في الدفاع، واعتمدوا على الهجمات المضادة المباغتة، كادت إحداها أن تؤثي أكلها بواسطة سردار أزمون، غير أن تدخل الدفاع حال دون تحول المحاولة لفرصة خطيرة.

مع مرور الوقت، ازداد ضغط الأمريكيين وظهروا أكثر إصراراََ على التسجيل، وهو ما تأتى لهم فعلا بواسطة نجمهم الأول، كريستيان بوليسيتش، في الدقيقة 38.

ولم يبدي "التيم ميلي" ردة فعل قوية بعد هدف بوليسيتش، مكتفين بهجمات محتشمة لم تقلق راحة الحارس الأمريكي مات تورنر.

بل أكثر من ذلك، كان بإمكان الأمريكيين أن يتوجهوا إلى غرفة الملابس وفي جعبتهم هدفين، لولا أن رفضت تقنية "الفار" هدفا وقعه تيموثي ويا، في الوقت بدل الضائع.

لبنتهي النصف الأول أمريكيا، بهدف دون رد.

الجولة الثانية، لم تختلف كثيرا عن سابقتها، مع تحسن طفيف في الأداء الهجومي لمنتخب إيران.

وكان زملاء بوليسيتش قريبون جدا من إضافة ثاني الأهداف في أكثر من مناسبة، لكن محاولاتهم افتقدت للدقة تارة، وواجهت حارسا متألقا، اسمه علي رضا بيرانفاند، تارة أخرى.

فيما عرفت العشر دقائق الأخيرة من النزال ضغطا من الإيرانيين، لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح، لتنتهي هذه القمة بانتصار الولايات المتحدة الأمريكية 1-صفر.

في المقابلة الأخرى، التي أقيمت على أرضية اسطاد أحمد بن علي، حسم المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة بانتصارهم الكبير 3-صفر على الجارة ويلز، وقد سُجلت الأهداف كلها في النصف الثاني من اللقاء.

صمد منتخب بلاد الغال طوال شوط كامل، لكنه سرعان ما انهار مع بداية النصف الثاني للمباراة مستسلما لقوة نجوم "الأسود الثلاثة".

إذ لم يمهل نجم مانشستير يونيايتد – ماركوس راشفورد- زملاء غاريث بايل سوى 5 دقائق ليزور شباك الحارس داني وارد، من كرة ثابتة رائعة، معلنا عن أولى الأهداف.

وماهي إلا دقيقتين اثنتين، حتى ظهر فيل فودين، ليضيف ثاني الأهداف، في الدقيقة 50، ثم عاد "الفنان" راشفورد في الدقيقة 68، ليضيف ثالثها، بعد مجهود فردي رائع، وينهي المباراة مبكرا.

بهذه النتائج، تصدر منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 5 نقاط، فيما احتلت إيران المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب ويلز الترتيب بنقطة يتيمة.

وضرب المنتخب الإنجليزي موعداً مع منتخب السنغال، وصيف المجموعة الأولى، يوم الأحد القادم في دور الـ16، وستلتقي أميركا بهولندا متصدرة المجموعة الأولى في دور ثمن النهائي.