أخبار اليمن : رحيل شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح

رحيل شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالحتوفي اليوم بصنعاء شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح عن عمر ناهز الـ85 عاماً قضى جله في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وتجلى في معظمها من سدنة قصيدة التفعيلة ونقاد الأدب العربي الحديث وكتاب القضية الوطنية الصادقة.

وبرحيل الشاعر المقالح يخسر اليمن واحداً من أهم شعرائه وكبار النقاد، وواحدا من أبر أبنائه وأصدق مناضليه الأحرار.

كما فقد اليمن برحيله اسما كبيرا من مبدعيه الذين كتبوا اسم اليمن بحروف من نور ليمثل رحيله خسارة فادحة ليس لليمن وإنما للعالم والشعر الإنساني.

مثل الدكتور عبدالعزيز المقالح على مدى تجربته مناضلاً وطنياً جسوراً وشاعراً كبيراً تعامل مع القصيدة على مدي أكثر من 50 سنة فأعطاها زهرة حياته ومنحت ريحانتها، كما كان ناقدا متقدا وكاتبا صادقا مع الإنسان والوطن والقضية فكانت حياته شجرة وارفة بالإبداع والنضال والصدق من الله والوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

عبد العزيز المقالح - السيرة الذاتية:

- من مواليد عام 1937م، قرية المقالح ، محافظة إب

- حصل على الشهادة الجامعية عام 1970م.

- حصل على شهادة الماجستير من كلية الآداب بجامعة عين شمس عام 1973م.

- حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس عام 1977م.

- أستاذ الأدب والنقد الحديث في كلية الآداب - جامعة صنعاء. (درجة الأستاذية عام 1987م).

- رئيس جامعة صنعاء من 1982 – 2001م.

- رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني – حتى وفاته.

- عضو المجمع اللغوي – القاهرة.

- عضو المجمع اللغوي – دمشق.

- عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت.

- حصل على جائزة (اللُّوتس) عام 1986م.

- حصل على وسام الفنون والآداب– عدن 1980م.

- حصل على وسام الفنون والآداب- صنعاء 1982م.

- حصل على جائزة الثقافة العربية، اليونسكو، باريس 2002م.

- حصل على جائزة (الفارس) من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية، 2003م.

- حصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2004م

من أعماله الأدبية التي صدرت حتى الآن:

1- الدواوين الشعرية:

- لا بد من صنعاء 1971م

- مأرب يتكلّم بالاشتراك مع السفير عبده عثمان. 1972م

- رسالة إلى سيف بن ذي يزن 1973م

- هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي 1974م

- عودة وضاح اليمن 1976م

- الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل 1978م

- الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة 1981م

- أوراق الجسد العائد من الموت 1986م

- أبجدية الروح 1998م

- كتاب صنعاء 1999م

- كتاب القرية 2000م

- كتاب الأصدقاء 2002م

- كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان 2004م

- كتاب المدن 2005م

- كتاب الأم 2008

- بالقرب من حدائق طاغور

- يوتوبيا وقصائد للشمس والمطر

2- الدراسات الأدبية والفكرية :

- قراءة في أدب اليمن المعاصر

- شعر العامية في اليمن

- الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن.

- يوميات يمانية في الأدب والفن

- قراءات في الأدب.

- الشعر بين الرؤية والتشكيل

- أصوات من الزمن الجديد

- ثرثرات في شتاء الأدب العربي.

- قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة

- الحورش الشهيد المربي

- بدايات جنوبية

- أزمة القصيدة العربية

- صدمة الحجارة

- علي أحمد باكثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر

- دراسات في الرواية والقصة القصيرة في اليمن

- عبد الناصر واليمن فصول من تاريخ الثورة اليمنية

- من الأنين إلى الثورة

- ثلاثيات نقدية

- أوليّات المسرح في اليمن

- من أغوار الخفاء إلى مشارف التجلّي

- أوليّات النقد الأدبي في اليمن.

- عمالقة عند مطلع القرن

- شعراء من اليمن

- الزبيري ضمير اليمن الثائر

- من البيت إلى القصيدة

- هوامش يمانية على كتابات مصرية

ومن الدراسات التي تناولت شعره:

- إضاءات نقدية: د. عز الدين إسماعيل و د. أحمد عبد المعطي حجازي وآخرون

- النص المفتوح دراسات في شعر د. عبد العزيز المقالح: مجموعة من النقاد

- بنية الخطاب الشعري: د. عبد الملك مرتاض

- شعرية القصيدة: د. عبد الملك مرتاض

- الحداثة المتوازنة (عبد العزيز المقالح: الحرف، الذات، والحياة): د. إبراهيم الجرادي.

- المضامين السيكولوجية في شعر د. عبد العزيز المقالح: جاسم كريم حبيب

- ثلاثة شعراء معاصرين من اليمن (باللغة الإنجليزية): بهجت رياض صليب

- عبد العزيز المقالح ، الشاعر المعاصر : د. محمد النهاري ، الهيئة العامة للكتاب ، 2003م

- الدكتور عبد العزيز المقالح ناقداً : د. ثابت بداري

وغيرها من الدراسات والابحاث والرسائل والأطروحات.