أخبار اليمن : التعادل يحسم القمة “المجنونة” بين صربيا والكامرون

التعادل يحسم القمة “المجنونة” بين صربيا والكامرون
حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، القمة المجنونة بين صربيا والكامرون، والتي أقيمت على ملعب الجنوب يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم "قطر 2022".
وسجل ستراينيا بافلوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين لصربيا في الوقت بدل الضائع، وأضاف ألكسندر ميتروفيتش هدفا بعد الاستراحة، لترد صربيا على تقدم الكاميرون بهدف جان-شارل كاستليتو.
وشارك أبو بكر كبديل في الدقيقة 55 وقلص الفارق للكاميرون بتسديدة ساقطة رائعة من فوق الحارس في الدقيقة 63 قبل أن يتلقى تمريرة في الجانب الأيمن ويرسل كرة عرضية حولها زميله إيريك مكسيم شوبو-موتنغ من مدى قريب إلى داخل الشباك.
وأنهى هذا التعادل سلسلة من ثماني هزائم متتالية للكاميرون في كأس العالم.
وحصد كل فريق بالتالي أول نقطة في المونديال، لتتواجد الكاميرون في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صربيا متذيلة الترتيب.
وتلعب الكاميرون مع البرازيل يوم الجمعة، فيما تخوض صربيا مباراة صعبة أمام سويسرا.
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