أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل المنتصر

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أمين عام المؤتمر يواسي آل المنتصر

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى هشام عبدالملك المنتصر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئول الشباب والطلاب بفرع المؤتمر بمحافظة ريمة، وذلك بوفاة شقيقه/ وليد عبدالملك عبده المنتصر. أمين عام المؤتمر يواسي آل المنتصربعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى هشام عبدالملك المنتصر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئول الشباب والطلاب بفرع المؤتمر بمحافظة ريمة، وذلك بوفاة شقيقه/ وليد عبدالملك عبده المنتصر. وفي برقية العزاء ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .



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