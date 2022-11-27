أخبار اليمن : مجلس النواب يواصل جلسات أعماله اليوم

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مجلس النواب يواصل جلسات أعماله اليوم

واصل مجلس النواب، اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. مجلس النواب يواصل جلسات أعماله اليومواصل مجلس النواب، اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وخلال الجلسة واصل نواب الشعب مناقشتهم لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع موازنة المجلس للعام المالي 1444هـ، وأقر المجلس استكمال النقاش في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

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