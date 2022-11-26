أخبار اليمن : كأس العالم 2022: تونس تخسر أمام أستراليا

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كأس العالم 2022: تونس تخسر أمام أستراليا

خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الأسترالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، على استاد الجنوب، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022. كأس العالم 2022: تونس تخسر أمام أسترالياخسر المنتخب التونسي أمام نظيره الأسترالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، على استاد الجنوب، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022. ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميتشيل دوك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23. وحصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالي من البطولة وتوقف رصيد منتخب تونس عند نقطة واحدة، علماً أن منتخب تونس لم يظهر بالشكل المطلوب في اللقاء ولم يقدم الأداء المتوقع.

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