أخبار اليمن : الدفاع المدني يخمد حريق مطعم البيت التهامي بصنعاء

الدفاع المدني يخمد حريق مطعم البيت التهامي بصنعاء
تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق نشب في مطعم البيت التهامي بأمانة العاصمة.
وذكر مصدر مسؤول بمصلحة الدفاع المدني عن تلقي عمليات المصلحة بلاغا عن نشوب حريق في مطعم في جولة بيت بوس مديرية السبعين، تابع للمواطن مفيد عبده محمد القادري.
وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق ومحاصرة النيران في المطعم والحيلولة دون امتدادها الى الأماكن المجاورة له، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق خلال فترة وجيزة.
وأشار المصدر إلى أن الحريق نتج عنه إحتراق المطعم بالكامل مع ملحقاته ولايوجد أي خسائر بشرية، لافتا إلى أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.
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