أخبار اليمن : كأس العالم 2022: البرازيل تستهل مشوارها بفوزٍ مثير على صربيا

كأس العالم 2022: البرازيل تستهل مشوارها بفوزٍ مثير على صربياافتتح منتخب البرازيل مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بتحقيق الفوز على صربيا 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السابعة يوم الخميس.

وقاد البرازيلي ريتشارليسون خط هجوم رباعياً مخيفاً، حيث هز الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة غيرت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

وعادل هدف ريتشارليسون الثاني بعضا من الأهداف العظيمة والجميلة في تاريخ البرازيل الثري. وبعد تمريرة سريعة، قام ريتشارليسون بلف جسده ليتعامل مع الكرة بقدمه اليمنى مطلقا تسديدة لا يمكن إيقافها ليدفع الجمهور في استاد لوسيل نحو احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

وحصد منتخب البرازيل، بطل العالم خمس مرات وأحد أبرز المرشحين لنيل لقب بطل مونديال قطر 2022، نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة السابعة (G) بفارق هدف أمام منتخب سويسرا الذي تغلب بدوره على نظيره الكاميروني (1-0).