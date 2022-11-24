أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت "بريموري"

تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت "بريموري"
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة مازوت ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وإمعاناً منه في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، احتجز سفينة المازوت "بريموري" رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي.
وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان إلى سفينتين.
وحمّل المتوكل تحالف العدوان والأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة في التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار القرصنة على سفن الوقود.
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