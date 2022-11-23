أخبار اليمن : إصابة 7 أشخاص بصنعاء إثر حريق في مصنع بطاريات

إصابة 7 أشخاص بصنعاء إثر حريق في مصنع بطاريات
أصيب 3 من أفراد الدفاع المدني و4 عمال، أثناء إخماد حريق نشب بمصنع بطاريات بحي جدر في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وأوضح مصدر في المصلحة، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في الطابق الثاني لمصنع البطاريات، والذي نتج عنه إصابات بحروق طفيفة لثلاثة أفراد من الدفاع المدني أثناء عملية الإنقاذ، إلى جانب أربعة من العاملين في المصنع.
وأكد أنه تم احتواء الحريق ومنع انتقاله إلى الطابق الأول والمنازل المجاورة.. مبينا أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بالتحقيق حول أسباب الحريق.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها الى الالتزام دائماً بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من المخاطر بمختلف أنواعها.
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