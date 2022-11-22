أخبار اليمن : أجواء باردة وأمطار رعدية على هذه المحافظات

أجواء باردة وأمطار رعدية على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة على عدد من المحافظات، وهطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من المرتفعات والهضاب والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.

وأشار إلى احتمال حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى بمقدار يتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية، فيما قد تهطل أمطار خفيفة على السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.

وقد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-25 مع هبات تصل إلى 35 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، بلغت 5.2 في ذمار، 6.4 في صنعاء، 7 في عمران، 7.8 في السدة.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد، ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد، مُنبهاً مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.