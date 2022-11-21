صنعاء تمنع نهب شحنة نفط جديدة من ميناء الضبة
أكدّت القوات المسلحة اليمنية، أنها نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوب البلاد على المغادرة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط، رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة وحاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.
وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين وتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء تمنع نهب شحنة نفط جديدة من ميناء الضبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.