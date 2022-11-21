أخبار اليمن : صنعاء.. بدء صرف نصف معاش مارس 2020

صنعاء.. بدء صرف نصف معاش مارس 2020
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الأول من معاش شهر مارس 2020م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي، انه تم استكمال الاجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتباراً من اليوم الاثنين، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة لاستلام نصف المعاش.
ونوه بكل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلآ عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت الى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والانسانية والمصرفية واخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.
واشار الحيفي الى ان الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب الحصار المفروض على البلاد من قبل دول العدوان، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.
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