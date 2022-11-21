أخبار اليمن : هولندا تهزم السنغال بهدفي الدقائق الأخيرة

هولندا تهزم السنغال بهدفي الدقائق الأخيرة
حقق المنتخب الهولندي فوزاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة على نظيره السنغالي 2- صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم.
وسجل كودي غاكبو الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 84، قبل أن يضيف دافي كلاسين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وتسبب الحارس السنغالي ميندي في الهدفين.
وبهذه النتيجة، رفعت هولندا رصيدها في المجموعة الأولى إلى 3 نقاط في الصدارة مع الإكوادور، بينما تتذيل السنغال الترتيب مع قطر بدون أهداف.
يذكر أن المنتخب الهولندي سيلعب في الجولة الثانية من المجموعة مع نظيره الإكوادوري يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السنغالي مع نظيره القطري في اليوم ذاته.
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