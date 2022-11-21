أخبار اليمن : الرئيس المشاط يناقش مع أبو راس المستجدات على الساحة الوطنية

الرئيس المشاط يناقش مع أبو راس المستجدات على الساحة الوطنيةالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس.

استعرض اللقاء آخر المستجدات والحوارات المتعلقة بالسلام، والجهود الكفيلة بالحفاظ على مصالح الوطن العليا وتضحيات الشعب اليمني على مدى ثمان سنوات من العدوان والحصار من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع الخطوات المستقبلية للوصول إلى السلام المشرف والعادل الذي يعطي أبناء الشعب اليمني حقوقهم لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وفتح المطار بصورة كاملة، وفتح موانئ الحديدة.

كما استعرض اللقاء آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وعمل كل ما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتعزيز الصمود والتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار.