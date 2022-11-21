أخبار اليمن : وفاة وإصابة 29 شخصاً بحادث مروري في رصابة بذمار

وفاة وإصابة 29 شخصاً بحادث مروري في رصابة بذمار
توفى 8 أشخاص وأصيب 21 آخرين بجروح خطيرة، في حادث مروري بمنطقة رصابة، الخط الرابط بين محافظتي ذمار وصنعاء.
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني، بوزارة الداخلية، أن الحادث وقع بين باصين لنقل المسافرين نتج عنه احتراق، ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص 4 منهم تفحمت جثثهم، وإصابة 21 آخرين معظمهم في حالة حرجة.
وأشارت المصلحة إلى أن فرق الدفاع المدني في محافظة ذمار، تحركت فور تلقيها البلاغ، إلى موقع الحادث، وباشرت بإخماد الحريق وإنقاذ المصابين ونقلهم عبر سيارات الاسعاف إلى مستشفى ذمار العام ونقل الجثث المتفحمة والمتوفاة إلى ثلاجات المستشفى.
وأهابت مصلحة الدفاع المدني، بسائقي باصات نقل الركاب بالتقيد بالسرعة المحددة وبتوخي الحذر وعدم التجاوز في الأماكن الخطرة، لما لذلك من أثار كارثية على حياة المسافرين وممتلكاتهم.
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