أخبار اليمن : الحديدة.. إصابة 12 شخصاً بينهم 9 أطفال بانفجار لغم

الحديدة.. إصابة 12 شخصاً بينهم 9 أطفال بانفجار لغم
أصيب 12 شخصاً في محافظة الحديدة اليوم، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان.
وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، إصابة 9 أطفال و3 مواطنين آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية التحيتا.
وأشار المركز إلى أن عملية الإخلاء والإسعاف ما تزال مستمرة.. لافتاً إلى أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.
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