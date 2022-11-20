أخبار اليمن : الأرصاد يدعو المزارعين لحماية محاصيلهم

الأرصاد يدعو المزارعين لحماية محاصيلهمتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى بارد نسبياً على عدة محافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى تبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بمقدار درجة إلى درجتين مئويتين.

وحسب المركز قد يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات محافظات أبين، لحج، إب، الضالع وغرب الجوف، وفي أجزاء من المناطق الصحراوية.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 في ذمار، 5.6 في عمران، 6.6 في صنعاء، 8.5 في السدة، 9.8 في إب.

ودعا المواطنين، إلى الانتباه من برودة الأجواء، والحاجة لارتداء الملابس الشتوية المناسبة والاستعمال الآمن لوسائل التدفئة.

ونبه المركز المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة لحماية محاصيلهم الزراعية ، والصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.