أخبار اليمن : تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في إب

تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في إب
دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، عملية استبدال اسطوانات الغاز التالفة للمواطنين.
وخلال التدشين ثمن محافظ إب جهود الشركة اليمنية للغاز في تنفيذ هذا المشروع الضروري لحماية المواطنين من الآثار المترتبة على الأسطوانات التالفة.
وأكد أهمية التوسع في تنفيذ عملية الاستبدال في مختلف المناطق والمديريات، حاثاًعلى توفير احتياجات المحافظة من مادة الغاز للتخفيف من معاناة المواطنين.
من جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم شركة الغاز علي معصار أن المرحلة الأولى تستهدف تبديل ألف اسطوانة في مدينتي إب ويريم وفقاً لمعايير وآلية محددة
وأكد حرص الشركة على سلامة المواطنين رغم عدم توفر الإمكانيات المالية لتنفيذ أعمال الصيانة ، مبيناً أنه تم خلال الفترة من 2020 وحتى أواخر 2022 استبدال 40 ألف اسطوانة غاز.
ونوه معصار إلى أن الشركة بصدد تصنيع 25 ألف أسطوانة جديدة مطابقة للمواصفات والمقاييس وتوزيعها على المحافظات.
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