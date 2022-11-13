أخبار اليمن : رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الميموني

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الميمونيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال والقيادي المؤتمري الشيخ / شوعي صالح حاتم الميموني، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد مناقب الفقيد كواحد من أبرز القيادات السياسية المؤتمرية بمحافظة عمران، والى اسهاماته الخدمية والتنموية والخيرية ، وحضوره السياسي والإجتماعي الفاعل.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ هاني شوعي صالح الميموني، واخوانه عصام، محمد، رمزي شوعي الميموني، وافراد الاسرة، وكافة آل الميموني بمديرية عيال سريح محافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

