أخبار اليمن : ما العلاقة بين ألم المعدة والجلطة القلبية؟

ما العلاقة بين ألم المعدة والجلطة القلبية؟يعتقد أغلب الأشخاص أن النوبة القلبية قد تظهر أعراضها في الصدر فقط، إلا أنه ربما تتسبب في ألم غامض في منطقة أعلى المعدة تحت الصدر مباشرًة، قد يصاحبها أعراض، مثل عسر الهضم أو حرقة في المعدة، فما العلاقة بين النوبة القلبية وألم المعدة؟

وفسر موقع "الكونسلتو" العلاقة بين ألم المعدة والنوبة القلبية، وفقًا لما نقله عن موقع التأمين الصحي البريطاني، و"Health grades".

العلاقة بين آلام المعدة والنوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عادًة بسبب جلطة دموية تتشكل في الشريان التاجي، ما يمنع تدفق الدم إلى القلب وغالبًا ما يسبب نوعًا من التشنج أو الضغط على منطقة وسط الصدر، قد ينتشر هذا الألم أحيانًا إلى الجزء العلوي من البطن.

رغم أن الألم يأتي من منطقة القلب، فقد تشعر به فقط في منطقة المعدة وليس في الصدر على الإطلاق، قد ينتشر الألم الذي قد يتفاقم حتى مع ممارسة نشاط بسيط، إلى الكتف والذراع الأيسر، هذا أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، قد تظهر أعراض مصاحبة مثل الغثيان أو القيء.

مرض القلب التاجي

يعتبر مرض القلب التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية، أمراض الشرايين التاجية هي حالة تسد فيها رواسب الكوليسترول الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود القلب بالدم، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين التاجية، تنفجر إحدى الرواسب أو اللويحات، مما يتسبب في تكوين جلطة دموية في منطقة الانفجار والتمزق، تمنع الجلطة تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى نوبة قلبية.

نقص الأكسجين في الدم

إذا انخفضت مستويات الأكسجين في الدم بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أو فقدان وظائف الرئة الطبيعية، سيتلقى القلب دمًا غير مؤكسج، ما يؤدي ذلك إلى تلف عضلات القلب وبالتالي حدوث النوبة القلبية.

- تعاطي المخدرات

يمكن أن يؤدي استخدام المنشطات مثل الكوكايين والأمفيتامينات والميثامفيتامين، إلى تضيق الشرايين التاجية، مما يحد من إمداد الدم ويسبب نوبة قلبية، النوبة القلبية الناتجة عن تعاطي الكوكايين هي أحد أكثر أسباب الموت المفاجئ شيوعًا لدى الشباب.

أسباب آلام المعدة

رغم وجود رابط بين النوبة القلبية وألم المعدة، فإن هناك مشكلات وأمراض يعاني منها الجهاز الهضمي تتسبب في ألم المعدة لكن الفارق دون الشعور بألم في الصدر أو وجود ألم خفيف، مثل التالي:

- ارتجاع المريء، يشعر الأشخاص بحرقة في المريء.

- حموضة المعدة، شعور بحرقة في المعدة أو الصدر خلف عظمة الصدر، بسبب مشكلة في هضم الطعام.

- عسر الهضم في منطقة المعدة ناتج عن مشكلة في الجهاز الهضمي، ما يتسبب في الشعور بالانتفاخ.

- قرحة المعدة، تنهار بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

- التهاب المعدة، يحدث تهيج بطانة المعدة.

- التهاب البنكرياس.

- مرض المرارة، بما في ذلك التهاب المرارة أو الحصوات المرارية.

- التهاب الكبد.

متى يستدعي الألم زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من ألم خفيف أو متوسط في المعدة قبل النوبة القلبية أو خلالها مباشرًة، تتضمن الأعراض التالي:

- آلام شديدة في المعدة.

- التعرق البارد بغزارة.

- الدوخة أو الدوار.

- الإغماء.

- التعب.

- الضعف العام في الجسم.

- الغثيان.

- القيء.

- ألم في الوجه وتحديدًا في الفكين أو الأسنان، أو في الكتفين أو الرقبة أو الذراعين أو الظهر.

- ألم أو ضغط أو ضغط أو أي نوع من الشعور بعدم الراحة في الصدر.

- صعوبات في التنفس؛ مثل: اللهاث أو الشعور وكأنك لا تستطيع التقاط أنفاسك.

- أعراض جلدية؛ مثل: التعرق أو الشحوب أو البرودة والرطوبة.وكالات