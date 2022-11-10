أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي التربوي إسماعيل عبدالرزاق

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي التربوي إسماعيل عبدالرزاق

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ حسن محمد يحيى عبدالرزاق، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى، وذلك بوفاة القيادي التربوي الاستاذ/ إسماعيل يحيى عبدالرزاق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي التربوي إسماعيل عبدالرزاقبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ حسن محمد يحيى عبدالرزاق، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى، وذلك بوفاة القيادي التربوي الاستاذ/ إسماعيل يحيى عبدالرزاق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم. وفي برقية العزاء التي بعثها - موصولة - إلى نجل الفقيد / حسن إسماعيل يحيى عبدالرزاق، وكافة آل عبدالرزاق، بمديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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