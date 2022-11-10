أخبار اليمن : الصليب الأحمر يغيث مرضى السكري في اليمن

الصليب الأحمر يغيث مرضى السكري في اليمن
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، التبرع بشحنة أدوية لمرضى السكري في اليمن.
وقالت اللجنة في بيان على تويتر: " بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، فإن الحصول على الأنسولين مسألة حياة أو موت".
وأضافت: "تبرعت اللجنة الدولية بـ200000 قارورة من الأنسولين للسلطات الصحية في صنعاء وعدن لضمان حصول مرضى السكري على الأدوية التي يحتاجونها".
وجدد الصليب الأحمر التذكير بأن 51٪ فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن جراء الصراع الممتد منذ ثماني سنوات.
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