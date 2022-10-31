أخبار اليمن : 69 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة

69 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة
سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 69 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، استحداث تحصينات قتالية في حيس، وثمان غارات للطيران التجسسي على الجبلية.
وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء حيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و43 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
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