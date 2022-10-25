أخبار اليمن : لقاء يناقش مشروع اعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي

لقاء يناقش مشروع اعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء أوكي لوتسما.
جرى خلال اللقاء مناقشة أنشطة البرامج التي ينفذها البرنامج في اليمن، بما في ذلك مشروع إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي في الجوانب الفنية بما يمكنه من جذب شركات الطيران التجارية بهدف استئناف رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأعرب الوزير شرف، عن تقدير حكومة الإنقاذ الوطني لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .. مؤكدا التزام الحكومة بتقديم التسهيلات لضمان استمرار عمل البرامج ومشاريعه.
ولفت إلى أن معالجة تداعيات الكارثة الإنسانية هي أولى اهتمام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، خاصة ضمان تدفق السفن المحملة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، ووصول رحلات الطيران التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء.
من جانبه أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء، حرص البرنامج على مراعاة البعد الإنساني في كافة برامجه، وتقديم الخدمات والمشورة الفنية.
وطالب بتسهيل إجراءات وصول الخبراء المختصين في تقديم الدعم الفني لمطار صنعاء الدولي.
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