أخبار اليمن : 8 محافظات باردة .. تنبيه هام لكبار السن والأطفال

8 محافظات باردة .. تنبيه هام لكبار السن والأطفالتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة في ثماني محافظات، ورياحاً نشطة غرب خليج عدن وباب المندب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة في محافظات ذمار، صنعاء، عمران والبيضاء وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين ثلاث إلى ثماني درجات مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً في محافظتي صعدة و إب والمناطق المرتفعة من محافظتي الضالع ولحج وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين سبع إلى 11 درجة مئوية.

وحسب المركز ستكون الرياح نشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن وباب المندب وتصل إلى 25 عقدة.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم في ذمار : 6.0 درجات، صنعاء : 6.8، عمران : 7.0.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين من الأجواء الباردة والباردة نسبياً خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على صحتهم.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد في المناطق الباردة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في غرب خليج عدن وباب المندب من اضطراب البحر.

