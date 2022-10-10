أخبار اليمن : 3 توائم قبل 7 سنوات .. أم يمنية تلد 4 توائم

3 توائم قبل 7 سنوات .. أم يمنية تلد 4 توائم
شهد مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، اليوم، ولادة اربعة توائم إناث لامرأة في العقد الثالث من عمرها بعملية قيصرية.
وأوضحت اخصائية النساء والولادة، الدكتورة فايزة مقبل رئيس الفريق الذي أجرى العملية، أن الأم والمواليد الاربعة التوائم في صحة جيدة وحالتهم مستقرة .
وأشارت إلى أن هذه الولادة الثانية للأم ياسمين الزلعي من محافظة تعز، التي سبق لها ولادة ثلاث توائم إناث قبل سبع سنوات.. لافتة إلى أن الام وصلت للمستشفى في حالة ولادة متعسرة في الشهر السابع ما استدعى إجراء عملية قيصرية لها تكللت بالنجاح.
بدورها أوضحت مديرة المستشفى، الدكتورة ماجدة الخطيب، أن ولادة التوأم الأربعة تعتبر الاولى في المستشفى حسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).. مشيدة بالفريق الطبي الذي أجرى العملية القيصرية، وبجهود الكوادر الطبية في المستشفى التي يبذلونها لتحسين خدمات الرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
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