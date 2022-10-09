أخبار اليمن : منظمة: 6 ملايين طالب يمني يعانون من انهيار التعليم

منظمة: 6 ملايين طالب يمني يعانون من انهيار التعليم
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار النظام التعليمي في اليمن، جراء الصراع الممتد منذ ثماني سنوات.
وأضافت، في بيان مقتضب على تويتر،“ يعاني ما يقارب 6.1 ملايين طالب وطالبة من انهيار النظام التعليمي في اليمن”.
وأشارت إلى أنها قامت ببناء وإعادة تأهيل 33 مدرسة في أربع محافظات، مما حسَّن من فرص وصول ما يزيد عن 28,000 طالب إلى التعليم في 2021.
ودعت المنظمة الدولية المانحين إلى تقديم مزيد من الدعم لليمن.
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